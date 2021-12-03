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Siyaset Alpay Özalan: Demirtaş'ı en çok öven kişi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak
Siyaset

Alpay Özalan: Demirtaş'ı en çok öven kişi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a teşekkür eden CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi. Özalan; "Demirtaş'ı en çok öven, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak" mesajını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:53:00 - 2021-12-03 18:53:46

 yeniakit  Ankara 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Teşekkür ederim, doğruyu görüyor Selahattin Bey!" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

"Hepiniz onun uşağısınız"

Özalan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Demirtaş'ı en çok öven, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak sanırım. Bu kadar zahmet etmeyin. Milletin midesini de daha fazla bulandırmayın. Hepiniz adınızı yazın, kura çeker gibi birinizi seçsin Demirtaş. Nasıl olsa hepiniz onun uşağısınız” ifadelerini kullandı.

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