Alpay Özalan: Demirtaş'ı en çok öven kişi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Teşekkür ederim, doğruyu görüyor Selahattin Bey!" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

"Hepiniz onun uşağısınız"

Özalan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Demirtaş'ı en çok öven, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak sanırım. Bu kadar zahmet etmeyin. Milletin midesini de daha fazla bulandırmayın. Hepiniz adınızı yazın, kura çeker gibi birinizi seçsin Demirtaş. Nasıl olsa hepiniz onun uşağısınız” ifadelerini kullandı.