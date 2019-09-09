Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İzmir'deki skandala tepki gösterdi.

Alpay Özalan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu ve en son kardeşi Onur Soyer'i genel sekreterliğine, danışmanı Güven Eken'i de müdürlüğüne getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'na (İZTAV), Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarmaya çalışmasına sert çıkarak, "Büyükşehir bünyesinde tanıtımı yapabilecek birim ve şirketler var. Neden vakıf?" dedi.

Alpay Özalan'ın o paylaşımı:

Tunç Soyer, kendisinin başkanı olduğu ve kardeşi Onur Soyer'i genel sekreterliğine getirdiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'na (İZTAV); Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarmaya çalışıyor. Büyükşehir bünyesinde tanıtımı yapabilecek birim ve şirketler var. Neden vakıf?

Tunç Soyer tartışma çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni bir skandala daha imza attı. Soyer, kardeşi Onur Soyer’i genel sekreterliğine getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’na, Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarma girişimi tartışma çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu ve en son kardeşi Onur Soyer'i genel sekreterliğine, danışmanı Güven Eken'i de müdürlüğüne getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'na (İZTAV), Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarmaya çalışıyor. Yeni Asır'ın haberine göre, Başkan Soyer, İZTAV'la 'İzmir Turizm Tanıtım Projesi' çerçevesinde işbirliği protokolü imzalayarak vakfa 8.9 milyon lira aktarımıyla ilgili kararı onay için geçtiğimiz aylarda Meclis'e getirdi. Önerge, AK Parti'den gelen konunun komisyonlarda detaylı şekilde incelenmesi yönündeki istek üzerine tekrar komisyonlara gönderildi. Bugünkü Meclis toplantısı öncesi yapılan Plan Bütçe Komisyonu toplantısında 8.9 milyon liralık aktarım konusunda tartışma çıktı. AK Partili üyeler Erhan Çalışkan, Hüsnü Boztepe ve Fatih Taştan, bu karara şerh koydu.