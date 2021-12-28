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Medya Alparslan'a damga vuran Sahne! Tarihteki ilk balkon konuşması
Medya

Alparslan'a damga vuran Sahne! Tarihteki ilk balkon konuşması

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da Alparslan'ın alınan kalenin burcundan yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 10:07:00 - 2021-12-28 10:07:34

TRT 1'de yeni dönem dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 8. bölümü de izleyenleri ekranlara bağladı.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini anlatan, Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

"Diktiğimiz sancak burada, onların ruhu, arş-ı aladadır"

Vaspurakan'ın fethi öncesinde alınan kalenin burçlara çıkan Alparslan, ordusuna yaptığı konuşma ile ekranları başındaki izleyenleri adeta coşturdu:

"Şimdi hüküm, Muhammed aşığı, kurt bakışlı Oğuz çocuklarınındır. Şehitlerimiz, toprağın üstünü yurt kılalım diye, toprağın altındadır. Diktiğimiz sancak burada, onların ruhu, arş-ı aladadır.
Çoklar diye geri durmadık, azız diye yerinmedik. Korkmadık, savaştık. Andolsun ki, kafir gözyaşı altında tek bir Türk mezarı bırakmayacağız. Gece uyumadan, gündüz oturmadan, büyük ülkümüz için gayret edeceğiz. Ve birgün, Vaspurakan'ı da alacağız."

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