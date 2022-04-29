Alparslan Türkeş'ten çakma ülkücü Meral Akşener'e şamar

yeniakit.com.tr

Gezi Kalkışması Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!” şeklindeki skandal ifadelerle değerlendirdi.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan sözde milliyetçi Akşener'in tepki çeken sözleri sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in bir konuşması yeniden gündem oldu.

Twitter'da izlenme ve beğeni rekoları kıran o videoda; çakma ülkücü Akşener'in övdüğü ve Sultan 2. Abdülhamid'i tahttan indiren şahıslarla ilgili Türkeş tarihe not düşen ifadeler kullanıyor.