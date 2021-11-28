Alparslan Türkeş'i anma programında arbede! MHP'li başkanı hedef aldılar

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MHP eski Genel Başkanı Muhittin Çolak, MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile MHP eski Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı, Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü için düzenlenen anma programı, kalabalık bir grup tarafından basıldı.

Arbede uzun süre devam etti

Yenimahalle Belediyesi'ne ait binada düzenlenen salondaki arbede amatör kameralarca kaydedildi. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile sona eren olay için soruşturma başlatıldı.

Başkan Baştuğ İP'e katılıp terör sevicilerle iş tutanları eleştirdiği için hedefte!

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, dün yaptığı Twitter paylaşımında, MHP eski Milletvekili Ali Uzunırmak’ı, İYİ Parti'ye katılmasından dolayı eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Başbuğumuzun Ülkücülük MHP'de olur lafına rağmen davayı satıp İP' e gitmedin mi? Şimdi çıkıp da davayı, Başbuğumuzu nasıl sattığını mı anlatacaksın. Bu program için CHP'li belediyelerden destek aldınız mı? Kurduğunuz vakfın sponsoru CHP'li Mansur Yavaş mı?"

'Kabrine gidip bir dua ettiniz mi?'

MHP eski Genel Başkanı Muhittin ÇolakI da eleştiren Başkan Baştuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muhittin Çolak Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i 5 bin dolara satmadın mı? Şimdi çıkıp hangi yüzle Başbuğumuzu anlatacaksın. Ş. Bülent Yahnici Kayınbaban Dündar Taşer Bey ve Başbuğumuzun kabrine gidip de bir dua okudun mu? Şimdi çıkıp Başbuğumuza olmayan vefanı mı anlatacaksın."