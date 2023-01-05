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Yerel Alparslan Türkeş Caddesi önemli ulaşım akslarından biri olacak
Yerel

Alparslan Türkeş Caddesi önemli ulaşım akslarından biri olacak

Şehir trafiğini rahatlatmak için alternatif güzergahlar açmaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi’ni birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Alparslan Türkeş Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 21:01:00 -
Alparslan Türkeş Caddesi önemli ulaşım akslarından biri olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi arasında bağlantıyı sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi’ni tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir trafiğini rahatlatmak için alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ettiklerini ifade ederek, İsmail Ketenci, Celaleddin Karatay, Abdülhamid Han Caddelerinden sonra Alparslan Türkeş Caddesi’ni Konya’ya kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Meram ilçesinin önemli ulaşım akslarından birisi olacak Alparslan Türkeş Caddesi’nin 3,5 kilometre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacağını kaydeden Başkan Altay, “Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi arasına 3,5 kilometrelik yeni bir aks kazandırmış oluyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız Konya’nın en güzel caddelerinden birine daha kavuşmuş olacak.” diye konuştu.

Kamulaştırma ve altyapı yatırımları ile birlikte 93 milyon 500 bin liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi 2023 yılı içinde tamamlanacak.

3 YENİ CADDEDE DAHA ÇALIŞMALAR DEVAM DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak Kazakistan ve Karabağ Caddeleri ile Fatih Caddesi’nden başlayarak Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde de yapım çalışmalarını sürdürüyor.

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