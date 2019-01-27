Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına alındı Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan Vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

Tahliye olduktan sonra yeniden tutuklanan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı. Semra Kuytul'un Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü. Alparslan Kuytul'un tahliye olduktan sonra tekrar tutuklanmasından 1 gün sonra eşi Semra Kuytul sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle evinin önünde gözaltına alındı. Semra Kuytul'un Adana Emniyeti tarafından evininin önünde gözaltına alındığı bildirildi.

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