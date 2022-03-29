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Siyaset Alparslan Kuytul'dan parti başkanı gibi sözler! Bakan Soylu'yu hedef aldı
Siyaset

Alparslan Kuytul'dan parti başkanı gibi sözler! Bakan Soylu'yu hedef aldı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, siyasi parti genel başkanları gibi konuşmaya başladı. Sürekli AK Parti aleyhine açıklama yapan Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu açıktan hedef alarak Kılıçdaroğlu'nu aratmayan düşmanca ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:56:00 -
Alparslan Kuytul'dan parti başkanı gibi sözler! Bakan Soylu'yu hedef aldı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevde kalması durumunda AK Parti'nin oy kaybedeceğini ileri savunarak, "Süleyman Soylu bu ülkede İçişleri Bakanı oldukça bu ülkeye huzur gelmez" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Furkan Vakfı destekçilerine polis tarafından yapılan sert müdahale kamuoyunun gündemine otururken Alparslan Kuytul, yaşananların sorumlusu olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göstermişti.

Alparslan Kuytul’un konuyla ilgili yaptığı son paylaşımında hedefinde Süleyman Soylu vardı. Türkiye’de yolunda gitmeyen birçok meselenin altında Soylu’nun olduğunu açıklayan Alparslan Kuytul, AKP'nin yaşadığı oy kaybının nedeni olarak da Süleyman Soylu’yu gösterdi.

Kuytul, şunları kaydetti: "Süleyman Soylu bu ülkede İçişleri Bakanı oldukça bu ülkeye huzur gelmez, bu ülkede fikir ve ifade hürriyeti kalmaz, bu ülkede insanlar kendilerini emniyette hissetmez, Bu ülkede insanlar onurlu bir varlık olarak yaşayamaz. Süleyman Soylu bu hükümette İçişleri Bakan olarak yer almaya ve insanlara bu şekilde muamele ettirmeye devam ettikçe AK Parti oy kaybetmeye devam eder."

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