  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Belhanda'yı bitiren Trabzonspor'dan ikinci bomba
AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den İsrail'e tepki!
Siyonist İsrail’e tepkiler çığ gibi büyüyor
Bakan açıkladı! Ödemelerin tarihi belli oldu
Gündem Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
Gündem

Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

Adana'da gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:34:00 -
Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

Adana'da 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyım atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi. 

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği kanuna aykırı eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul adliyeye sevkedildi!
Gündem

Alparslan Kuytul adliyeye sevkedildi!

Emniyetteki ifadesi tamamlanan Alparslan Kuytul savcılığa sevkedildi. Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen Furkan Vakfı'nın yüzlerce üyesi ..
FETÖ'de 'Ermeni' isyanı!
Gündem

FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"

ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ardından FETÖ'den de Biden ağzıyla bir açıklama geldi. Açıklamaya FETÖ mensupları isyan etti ..
Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...
Siyaset

Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...

Dışişleri Bakanlığı, “Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz” açı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay