Alparslan Kılıç kimdir kaç yaşında? Alparslan Kılıç sağlık durumu nasıl ne oldu?

Alparslan Kılıç sağlık durumu nasıl ne oldu? Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Alparslan Kılıç kimdir kaç yaşında?

Alparslan Kılıç 1977 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. İlk-Orta ve Lise Eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alparslan Kılıç iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sinop - GERZE, Aksaray - GÜLAĞAÇ ve Giresun - DOĞANKENT Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 1 yıl süre ile İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kaymakamımız Kayseri - AKKIŞLA, Ardahan - ÇILDIR, Edirne - HAVSA,Diyarbakır -Dicle,Eskişehir -Sivrihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş ve 14 Şubat 2017 tarihinde Dicle Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilmiştir.19.08.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilçemize atanan Sayın Kaymakamımız 08.09.2021 tarihinde görevine başlamıştır.