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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da şok ayrılık! Diziye veda etme kararı aldı
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da şok ayrılık! Diziye veda etme kararı aldı

Pazartesi ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolü ile karşımıza çıkan Fahriye Evcen sezon sonunda fenomen yapımdan ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 07:34:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'da şok ayrılık! Diziye veda etme kararı aldı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, annelik molası verdiği mesleğine sezon başında sürpriz yapıp Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönmüştü. Reyting rekortmeni dizide Akça Hatun rolüne hayat veren Evcen, her fırsatta kendisine sette çok konfor bir ortam hazırlandığını, bu sayede de oğlu Karan’a da yeterli zamanı ayırdığını belirtmişti.

Akli Film’le bir sezonluk anlaşma yapan Evcen’in projeye devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Evcen’i setlere dönmeye ikna eden Akli Film’in patronu Emre Konuk’un güzel oyuncuyla yeniden masaya oturacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılmıştı.

Son gelen haberlere göre çok keyifli bir sezon geçiren Fahriye Evcen yapımcıyla anlaşarak sezon sonu planlandığı gibi “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisine veda edecek.

Birsen Altuntaş/Tv100

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