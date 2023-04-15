Alparslan Büyük Selçuklu'da müthiş gelişme! Büyük başarıyı az önce duyurdular

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 17 Nisan Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 17 Nisan Pazartesi günü 52. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 17 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 52. bölümünde neler olacak:

Alparslan, Ani’nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani’yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat’a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon’un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat’a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu’yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye’nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek.

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Alparslan’ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat’ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat’ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon’un, Alparslan’ın Ani’ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak?

Kavurd yaralı bir halde yatağında yatarken Mansur yanına gelip Alparslan’ın Fazluye’ye mülkünü verdiğini söyledi. Kavurd bu karara razı mı gelecek, yoksa isyan bayrağını çekecek mi? Alparslan tam da Ani’ye yürürken isyan ile karşı karşıya kalırsa ne yapacak?

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 52. bölümüyle 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de