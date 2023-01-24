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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bir vedaya daha hazırlanıyor. Dizide Alpagut karakterini oynayan Fırat Topkorur, projeden ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 14:20:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi dün akşam yine seyircileri ekran başına topladı. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı dizi 6 bandında aldığı reytinglerle üç kategoride de zirvede yer aldı.

Öte yandan peş peşe vedalara sahne olan dizide son olarak bir bomba ayrılık daha yaşandı.

Alpagut karakterine hayat veren başarılı oyuncu projeden ayrılacak. Topkorur, 44. bölümde ekibe veda edecek.

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