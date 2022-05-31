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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi devam edecek mi?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi devam edecek mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu seneye var mı? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi? Alparslan: Büyük Selçuklu devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 08:54:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi devam edecek mi?

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bir sezon ekranlara geldi. Dizinin devamı niteliğindeki Alparslan: Büyük Selçuklu ise 2021 yılının kasım ayında ilk bölümüyle ekranla geldi. Pazartesi akşamları yayımlanan dizinin final yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi devam edecek mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini takip edenler dizinin Uyanış: Büyük Selçuklu gibi bir sezon mu yayımlanacağını araştırıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu yayımlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi gelecek sezon ekranlardaki yerini alacak.

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