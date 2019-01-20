Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan yolcusu Milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIS Yarışmaları'na katılacak

Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan'da organize edilecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışmaları'nda mücadele edecek. Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde Panparova Kayak Merkezi'nde organize edilecek yarışlarda Türkiye, 5 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Milliler, 24-25 Ocak tarihlerinde ise Borovest'e geçerek yine FIS Yarışmaları'na katılacak. Antrenörlüğünü Yunus Avşar Yılmaz'ın yaptığı Alp Disiplini Milli Takımı, Sıla Kara, Yunuscan Eşan, Asrın Beceren, Can Bostan ve Tiriel Luka Abramovic'ten oluşuyor. Türk Milli Takımı kafilesi bugün Bulgaristan'a hareket edecek.

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