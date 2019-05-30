Aloe verayla doğal saç boyası tarifi
Bu yöntem hem saçlarınızı dökülmekten kurtaracak hem de doğal şekilde kömür karasına çevirecek.30 Mayıs 2019 Perşembe 15:55
Saçlarınızın kimyasallardan yıprandığını ve doğal çözümlerle boyamayı düşünüyorsanız bu tarif tam size göre.
Aloe vere, içerisindeki besleyiciliğiyle saçlarınıza adeta parlaklık kazandıracak. Bolca vitamin takviyesi yapacaktır.
Bu tarifle saçlarınızın dökülmesinden kurtulup, kırıklarınızdan kurtulup aynı zamanda da siyah bir saça kavuşmuş olacaksınız.
Siyah saç boyası tarifi
- 1 su bardağı kadar aloe vera jeli
- yarım su bardağı kadar aktif karbon
- 1 fincan siyah çay
Öncelikle siyah çayı 15 - 20 dakika kadar demleyerek saçlarınıza uygulayın.
Ardından aloe vera jelini blenderdan geçirin.
İçerisine aktif karbonu ekleyin.
Saçlarınıza sürün ve yarım saat kadar bekletin.
Ardından duru suyla durulayın.
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