Aloe veranın faydaları nelerdir? Bunu günlük planı ekleyin, geri sakın durmayın çünkü güvelik için önemli!

Cilt ve saç bakımında kullanılmanın yanı sıra oral yolla da tüketilebilen Aloe vera jeli; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Aloe vera, cildimize birçok faydası olan doğal bir bitkidir. Aloe vera jeli, cilt bakımı için yaygın olarak kullanılan bir malzemedir .

Tıbbi amaçlarla kullanılan bir sarısabır çeşidi olan Aloe vera bitkisi; vücutta iltihaplanmayı tedavi ediyor, antioksidan etkisi ile vücudu her türlü zararlılardan arındırıyor.

Özellikle ilkbaharda yeşillenen, bol güneşli ve hafif esintili topraklarda yetişen bu bitkiyi kendi evinizde, evinizin balkonunda saksıda da yetiştirebilme şansınız bulunuyor.

Bol miktarda E, C ve A vitaminleri içeren Aloe vera jeli; aynı zamanda yoğun şekilde bakır, çinko, selenyum, magnezyum, krom, sodyum, kalsiyum, potasyum içeriyor.

B12 vitaminleri açısından da zengin olan Aloe Vera jelinin oral tüketimi; vücut direncini arttırıp, hastalıklara yakalanma riskinizi önlüyor.

Bu yazımızda kısaca Aloe Veranın faydaları nelerdir? sorusunu yanıtlamaya, bu bitkiyi nasıl kullanabileceğinize değinmeye çalışacağız.

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İşte, bu mucizevi bitkiye ve kullanımına dair bilmeniz gereken detaylar:

Aloe Vera Faydaları:

Bu bitkinin genel sağlığımıza faydalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Sindirim sistemi sağlığını iyileştiriyor

Özellikle elmayla birlikte tüketildiğinde müshil etkisi göstererek, kabızlığa oldukça iyi geliyor. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını arttırıp, bağırsak sağlığını gözetiyor.

Kişinin kolon kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde azaltıyor. Sindirim sisteminin yanı sıra böbrek sağlığını da koruyor.

Bağırsaklara yerleşen ve tutunan mantarları yok eden bu bitki, bağırsakları temizliyor.

Kronik kabızlık tedavisi amacıyla Aloe vera jeli tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Mide sağlığına iyi geliyor

Bu jelin düzenli tüketimi; hazımsızlık, gaz, şişkinlik, reflü ve gastrit gibi mide sorunlarını doğal bir şekilde tedavi ediyor.

Kalp damar sağlığını koruyor

Bu bitkinin jel kısmının tüketimi, kalp ve damar sağlığını koruyup, kişide damar sertliği, damar tıkanıklığı oluşum riskini azaltıyor.

Kolesterolü önleyerek, damar duvarlarına kolesterolün yapışmasına engel oluyor. Kan akışını hızlandırıp, kanın daha hızlı bir şekilde oksijen taşımasını sağlıyor.

Kalp krizi, felç ve inmeye yakalanma olasılığınızı en aza indirgiyor.

Diyabeti tedavi ediyor

Diyabet tedavisinde de yararlanabileceğiniz bu bitki; açlık kan şeker seviyelerini büyük ölçüde düşürüp, dengeliyor.

Diyabete yakalanmanızı önlemenin yanı sıra mevcut diyabeti de tedavi edici bir rol üstleniyor.

Kas ve kemikleri güçlendiriyor

Bu bitkinin magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi kas ve kemik yapımında rol alan mineralleri içermesi, iskelet sistemi sağlığını güçlendirmesini sağlıyor.

Düzenli tüketildiğinde osteoropoz riskini azaltıyor. Kas ve eklem ağrılarına da oldukça iyi geliyor.

Vücudunuzun ağrıyan bölgelerine bu jelle masaj yaptığınızda kaslarınızı rahatlatabilir, ağrının şiddetini hafifletebilirsiniz.

Tansiyonu düşürüp, dengeliyor

Bu bitkideki flavone maddeler; kan basıncını düşürüp, dengeliyor. Böylelikle yüksek tansiyon değerlerini kontrol altında tutuyor.

Kanserden koruyor

Aloe vera jeli; vücutta hücrelerin hasar görmesini önlüyor. Aynı zamanda bozulan ve zarar gören hücreleri de onarıyor.

Bozulan hücrelerin yayılımını durdurup, tümörün büyümesine engel oluyor.

Strese, depresyona ve yorgunluğa iyi geliyor

Vitamin ve mineral deposu olan bu bitki; stres, depresyon ve yorgunluğa oldukça iyi geliyor. Kişiyi rahatlatıp, kişinin kendini daha pozitif hissetmesini sağlıyor.

Beyin sağlığını iyileştiren Aloe vera jeli, hafızayı güçlendiriyor.

Hemoroid semptomlarını yatıştırıyor

Basur tedavisinde yararlanabileceğiniz jel, anti-inflamatuar etkisi sayesinde yaraların üzerine sürüldüğünde yaraları iyileştiriyor. Kaşıntıyı keserek, acı hissini hafifletiyor.

Basur tedavisi için Aloe vera jelinden bir miktar alın ve basurlu bölgeye jelle birkaç dakika masaj yapın.

Böcek ve sinek ısırıklarına iyi geliyor

Bu jelin anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar etkisi yara ve yanıkları da hızlıca iyileştirmesini, deride yeni hücre oluşumunu hızlandırmasını sağlıyor.

Cilt tahrişlerinin, çizik, böcek ve sinek ısırıklarının üzerine sürüldüğünde ağrıyı, acıyı alıyor. Isırık, sokma ve yaraların iltihap kapmasını ve durumlarının kötüleşmesini önlüyor.

Uçuğu tedavi ediyor

HPV virüsünden kaynaklanan genital bölge siğillerinin tedavisinde başarılı olan bu jel, siğillerin büyümelerini önleyip, cilde daha da yayılmalarını engelliyor. Siğillerin küçülmesini ve zamanla kaybolmasını sağlıyor.

Solunum yolu hastalıklarını iyileştiriyor

Yapılan bilimsel çalışmalar, bu bitkinin jel kısmının astım, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonlarına son derece iyi geldiğini, grip, nezle ve soğuk algınlığını kısa sürede iyileştirdiğini gözler önüne seriyor.

Aloe Vera Saça Faydaları:

Bu bitkinin jel kısmı, pek çok saç bakım ürününde, şampuan, krem ve saç maskesinde sıklıkla kullanılıyor.

Bu jeli şampuanınıza ilave ederek, şampuanınızı kullandığınızda jelin saça faydalarından yararlanabilirsiniz.

Aloe vera jelinin saça faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Saçları temizliyor, kir ve yağdan arındırıyor.

Saç dökülmesine iyi gelerek, saçların hızlıca uzamasını sağlıyor. Bir yandan da kafa derisinde yeni saç oluşumunu teşvik ediyor.

Kafa derisindeki egzama, mantar ve kepek sorununu etkili ve başarılı bir şekilde tedavi ediyor.

Kafa derisindeki iltihaplanmayı gideriyor.

İnce ve kırılgan yapıdaki saçları güçlendirip, saçların daha canlı, parlak ve kalın olmasını sağlıyor.

Kuru ve yıpranmış saçları besleyip, derinlemesine nemlendiriyor.

Aloe Veranın Cilde Faydaları:

Cilt bakımınızda kullanabileceğiniz Aloe Vera jelinin cilde faydalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayan jel, cilde ve yüze sürüldüğünde kırışıklık oluşumunu önlüyor. Cilt sarkmalarını toparlıyor. Cildin elastikiyetini koruyor.

Birkaç damla taze limon suyu ile karıştırılıp, cilde sürüldüğünde cilt lekelerinin renginin açılmasını sağlıyor. Ciltteki ton dengesizliklerini giderip, cildi beyazlatıyor.

Anti-bakteriyel, anti-inflamatuar etkisi ile aknelerin üzerine sürüldüğünde iltihabı kurutuyor. Ciltteki zorlayıcı akne ve sivilceleri yok ediyor. Cildin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlıyor.

Yağlı ciltler tarafından kullanıldığında ciltteki parlamayı alıyor. Cildin daha mat görünmesini sağlıyor. Aşırı sebum salgılanımını kontrol altına alıyor.

Kuru, hassas ve yıpranmış ciltler tarafından kullanıldığında cildi onarıyor. Cildi nemlendirip, cilde ipeksi bir yumuşaklık katıyor.

Yara ve yanıkların kısa sürede iyileşmesini sağlıyor.

Peeling etkisi gösterip, cildi derinlemesine temizliyor. Tıkalı gözenekleri kir, yağ ve siyah noktadan arındırıyor.

Tonik etkisi gösterip, cildi sıkılaştırıyor. Erken yaşlanma belirtilerini gideriyor.

Aloe Vera Saç Dökülmesine İyi Gelir mi?

Kafa derisindeki gözenekleri açan Aloe vera jeli, yeni saçların çıkmasını sağlamanın yanı sıra saçları kökten uca besleyip, saç dökülmesini önlüyor. Saç köklerini güçlendirip, saçları gürleştiriyor.

Antioksidan etki gösterip, kafa derisini temizleyen, bakterilerden arındıran Aloe vera maskesini hazırlamak için 3 yemek kaşığı jel ile 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını cam bir kasede karıştırdıktan sonra bu saç maskesini bir fırça yardımıyla saçlarınıza kökten uca sürün.

Bir duş bonesini saçlarınıza geçirdikten sonra 1 saat bekleyin. 1 saat dolduğunda saçlarınızı bol ılık suyla durulayın.

Aloe Vera Yüz Maskesi Yapımı:

Bu bitkinin jeliyle birbirinden etkili cilt bakım maskeleri hazırlayabilirsiniz. Cildiniz için en doğru ve en etkili maskeyi hazırlarken cildinizin yapısını göz önünde bulundurmayı ihmal etmemelisiniz!

Kırışıklıklar için Aloe Vera Maskesi:

Cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulmak için bu maskeyi deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet yumurtanın akı

3 yemek kaşığı kadar Aloe vera jeli

Hazırlanışı ve Uygulanışı.

Her iki malzemeyi cam bir kasede tahta bir kaşıkla karıştırın.

Karışımı cildinize sürüp, maskenin yaklaşık 20 dakika cildinizde kurumasını bekleyin.

20 dakika dolduğunda cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Maskeyi haftada bir cildinize uygulayın.