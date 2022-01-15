Aloe vera ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Cilt bakımında kullanıldığında ise yara ve yanıkların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan Aloe Vera jeli; ciltteki yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor. Aloe vera, anavatanı Afrika olan ve üzerinde minik dikenler bulunan bir bitkidir.

Aloe vera cilde faydaları

Aloe Vera bitkisi uzun ve dikenli yaprakları olan bir bitkidir. Faydası bulunan bölüm yapraklarıdır. Yaprakları ağaçtan kesildikten sonra içinde bulunan sıvının alınması ile birlikte işimize yarayan kısım olan jel elde edilir. Etkili olması için yaprakların içerisinden çıkarılan jelin en geç 6 saat içerisinde kullanılması gerekmektedir. Daha geç kullanıldığında etkili olmaktadır ancak genelde bu saat aralığında kullanımı tavsiye edilmektedir.

Bu bitkinin jel kısmı ile hazırlanan maske ve kürlerin cildimize katkıları

-Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildi koruyor, ciltteki hasarı gideriyor.

-Ciltteki güneş lekelerinin üzerine sürüldüğünde lekelerin rengini açıyor.

-Akne ve sivilce tedavisinde üstün bir başarı gösteren bu jel; ciltteki yağlanmayı kontrol altına alıyor. Ciltteki akne ve sivilceleri yok ederek, cildin pürüzsüz görünmesini sağlıyor.

-Kan akışını hızlandıran Aloe Vera jeli; cildi ölü hücrelerden arındırıp, yaşlanma karşıtı bir etki gösteriyor. Cilt kırışıklıklarının ve ince çizgilerin görünümünü büyük ölçüde iyileştiriyor.

-Ciltteki böcek ve arı sokmalarını iyileştirip, iltihaplanmanın ilerlemesini önlüyor.

-Cilt kaşıntısına oldukça iyi gelen Aloe Vera jeli; sedef, egzama semptomlarını iyileştiriyor.

-Cilt alerjileri için birebir olduğundan ciltteki alerjik semptomları hafifletiyor.

-Tonik etkisi gösterip, cildi sıkılaştırıyor. Cilt çatlaklarına iyi gelerek, ciltte selülit oluşumunu önlüyor. Mevcut çatlak ve selülitlerin üzerine sürüldüğünde ise cildi toparlıyor.

-Ciltteki ton dengesizliklerini gideren Aloe Vera jeli, ciltte aşırı melanin üretimini önlüyor. Cildi kendi sağlıklı görünümüne kavuşturup, cildin tek bir renk olmasını sağlıyor.

-Yağlı ciltlerin yanı sıra kuru ve hassas cilt tipine sahip kişilerin de kullanabileceği bu jel, ciltteki kızarıklığa ve tahrişe iyi geliyor. Ciltteki pullanma ve dökülmeyi gideriyor. Kısacası cildi derinlemesine nemlendiriyor.

-Cildi canlandırıp, cildi ferahlatan Aloe vera jeli; gözenekleri siyah noktalardan arındırıyor. Geniş gözenekleri ise sıkılaştırıp, cildinizi güzelleştiriyor.

Aloe vera jeli cilde nasıl uygulanır?

Düzenli kullanıldığında etkilerini bir ay gibi kısa bir süre içerisinde göstermeye başlıyor. Aloe Vera bitkisinin jelini yapraklarından çıkarmalısınız. Yaprakların üst kısmını ve dikenli kısımlarını keserek, içindeki jeli kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Bu noktada jel, etrafa sıçrayabileceğinden bu işlemi yaparken oldukça dikkatli olmalısınız. Elde ettiğiniz jeli ağzı kapalı cam bir kasede saklayabilirsiniz.