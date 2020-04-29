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Sağlık

Alo Gebe WhatsApp hattı kuruldu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde ’Alo Gebe Whatsapp Hattı’ projesiyle hayata geçirildi.

2020-04-29 15:15:17 -
Alo Gebe WhatsApp hattı kuruldu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde ’Alo Gebe Whatsapp Hattı’ projesiyle hayata geçirildi.


Kadın Doğum Uzman Hekimler ve Gebe Okulu Ebeleri tarafından hamilelere hafta içi mesai saatlerinde (08.00-17.00) 0535 715 2965 numaralı hattan bilgilendirme hizmeti verilmeye başlandı.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Uygulamaya koyduğumuz Alo Gebe Whatsapp Hattı ile anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek, anne adaylarını doğum öncesi ve sonrasında cevap aradığı konularda bilgilendirmek, evde kendi kendine doğum oranını sıfıra indirmek ve gebelerin sağlık personeline ulaşımını kolaylaştırmak hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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