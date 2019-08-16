“Alo çöp taksi” Ceyhanlıların hizmetinde

Ceyhan Belediyesi, ilçedeki temizlik çalışmalarının hızlanması için ‘Çöp Taksi’ hizmeti başlattı. Üzerine Çöp Taksi yazan sarı kamyonetler, gün boyu mahalle ve sokakları gezerek çöp topluyor.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi, ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla ‘Alo Çöp Taksi’ uygulamasını başlattı. Anlık istek ve şikayetlere daha hızlı cevap verebilmek için hizmet veren çöp taksiler, özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya ve elektronik eşyalarını da evlerinden alıyor. Hem ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında hem de daha temiz bir Ceyhan için hizmet veren çöp taksiler, 0850 305 01 53 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan’ın cadde ve sokakları, pazar yerleri, ibadethaneleri ve vatandaşların kullandığı alanlarda temizlik işlerine önem verdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız evinin, sitesinin veya iş yerinin önünde biriken çöpleri, ‘Alo çöp taksi’ye bildirecek ve çöp taksilerimiz de belirtilen noktaya giderek atıkları toplayacak. Konteynerle dolan çöp taksiler, atıklarını bir noktada ulaştıkları çöp kamyonlarına aktarmakta ve görevine devam etmekte. Uygulamaya başlayalı henüz bir hafta olmasına rağmen çağrı merkezimize adeta bildirim yağıyor. Çöp taksi uygulamamız tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor” diye konuştu.