Alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceksin Fatih?
Fatih Portakal'ın FOX TV'den istifası akıllara, "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklindeki skandal sözlerini getirdi. Ekranlarda terör örgütü sempatizanlığı yapan Portakal'ın alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceği ise merak ediliyor.
Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen Fatih Portakal, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli medya tetikçisi kanal FOX TV’den istifa etmişti.
Alnındaki lekeyi nasıl temizleyecek?
Portakal, terör örgütü PKK’nın Irak’taki Türkmenlerin DEAŞ tarafından katledilmesini engellediğini savunarak “Türkler PKK’ya teşekkür etmeli” hezeyanında bulunmuştu
Ekranlarda eli kanlı PKK'nın sempatizanlığı yapan Fatih Portakal'ın alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceği ise merak ediliyor.
Türkiye karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen algı operatörü Portakal, bununla da yetinmemiş, ülkenin birlik ve beraberliğine kastederek “yerel hükümet” skandalına imza atmıştı.
Ölümcül koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkemizde alınan tedbirleri saptırmaya çalışan Portakal, vatandaşlara yapılan yardımların “yerel hükümetler” tarafından sağlanması gerektiği söyleminde bulunmuştu.
FOX TV'den ayrıldığını duyurmuştu
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan PKK sevici Fatih Portakal, FOX TV'den istifa nedenini "Kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim" ifadeleriyle duyurmuştu.