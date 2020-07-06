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Dünya

Almanya’ya seyahatler başladı mı? Almanya seyahat yasağını kaldırdı mı?

Almanya ile Türkiye arasında seyahatler başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Almanya’nın Türkiye’ye yönelik uygulanan seyahat uyarısının kaldırılıp kaldırılmaması konusu merak ediliyordu. Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss’den son dakika seyahat açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:16:00 - 2020-07-06 15:16:50
Almanya’ya seyahatler başladı mı? Almanya seyahat yasağını kaldırdı mı?

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Türkiye ile turizmin yakın zamanda başlayacağı konusunda emin olduğunu söyledi. Bareiss, geçen hafta hem Dışişleri hem de Kültür ve Turizm bakanlarıyla Berlin'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, tatil yörelerinde vaka sayılarının az olması ve insanların sağlıklı şekilde tatile gidip gelme imkanı bulunması durumunda turizmin iki ülke arasında başlatılması için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede önemli işler yaptığını ifade eden Bareiss, "Durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi, nispeten hızlı şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz." dedi.

 

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