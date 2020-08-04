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Gündem

Almanya'ya seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Almanya'ya seyahat kısıtlaması kalktı mı? sorusu son dakika gündeme geldi. Almanya, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, Almanya'ya seyahatler başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:34:00 -
Almanya'ya seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Son dakika haberine göre; Almanya, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.

Türkiye'ye seyahat kısıtlaması uygulayan Almanya, 4 ilimiz için sınırlamaları kaldırma kararı aldı.

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