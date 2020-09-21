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Aktüel Almanya’ya göç eden ilk kuşağın huzurevlerine uzanan hikayeleri anlatıldı
Aktüel

Almanya’ya göç eden ilk kuşağın huzurevlerine uzanan hikayeleri anlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:20:55 -
Almanya’ya göç eden ilk kuşağın huzurevlerine uzanan hikayeleri anlatıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Göç ve Demans - Maziye Bir Bakıver" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Yayınevi tarafından basılan kitapta yazar Fatma Dik-Thiel, Almanya’ya göç eden ilk kuşağın bazıları için şimdilerde son sığınak haline gelen huzurevlerinden ilginç yaşam hikayelerine yer verdi.

"Köklerim Türkiye’de, kanatlarım burada hayat buldu" sözleriyle kendi göç hikayesine de yer veren Dik-Thiel, kitabında kendi gibi kökleri Anadolu’da olan yaşlı göçmenlerin yaşam öykülerine de yer verdi.

Kitapla yaşlıların huzurevindeki beklentilerini, demans ve alzheimer hastalarının yaşadıklarını, hasta yakınlarının kaygılarını ve bu durumla baş etme yöntemlerini derlemek, görüşlerini alarak gün ışığına çıkarmak ve daha anlaşılır hale getirmek istediğini belirten Dik-Thiel, "Konunun uzmanlarından hekimlerine, hastalardan hasta yakınlarına kadar söyleşilerim oldu. Yaşlıların huzurevindeki beklentilerini, demans ve alzheimer hastalarının yaşadıklarını, hasta yakınlarının kaygılarını ve bu durumla baş etme yöntemlerini derlemek, görüşlerini alarak gün ışığına çıkarmak ve daha anlaşılır hale getirmek istedim." ifadesini kullandı.

Dik-Thiel, kitabını yaşayarak ve inanarak yazdığını belirterek, "Birçoğumuz belki de hiç farkında olmadığımız bu yalnızlık hikayelerini okurken aslında kendi geleceğimizin de perde arkasına bakma fırsatı bulmuş olacağız." diye konuştu.

ZSU Başkanı Ali Özdemir ise kitabın topluma faydası dokunan güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu vesileyle göç tarihinin asıl kahramanları ebediyete göç etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Ayrıca Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle tüm Alzheimer hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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