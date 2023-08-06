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Spor Almanya'ya damga vuran Türk! Büyük ödüle layık görüldü
Spor

Almanya'ya damga vuran Türk! Büyük ödüle layık görüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-06 23:55:00 -
Almanya'ya damga vuran Türk! Büyük ödüle layık görüldü

Almanya Futbol Federasyonu, Türk asıllı İlkay Gündoğan'ı yılın futbolcusu ödülüne layık gördü.

İlkay Gündoğan'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından büyük onur.

Türk asıllı yıldız, Almanya Futbol Federasyonu tarafından Yılın Alman Futbolcusu seçildi.

İlkay, Manchester City ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA CUP'ı kazanarak önemli bir başarı elde etti.

32 yaşındaki orta saha Manchester City ile 304 maça çıktı ve 60 gol, 40 asist yaptı. İngiliz deviyle sözleşmesi sona eren İlkay, geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya imza attı.
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