Almanya'ya casus şoku! Nereye kadar sızdıkları ortaya çıktı!
Almanya, Çin ve Rus casusların oyun bahçesine dönüştü . Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin listesinin başında yer alan Avrupa Parlamentosu üyesi Maximilian Krah'ın bir yardımcısı, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Jian G, "Çin gizli servisinin çalışanı" olmakla suçlanıyor.
Almanya son zamanlarda artan casusluk faaliyetleriyle uğraşıyor. Yalnızca bu ay Almanya'da altı şüpheli casus tutuklandı; bu, giderek artan Rus ve Çin casusluğu iddialarına yol açtı.
Aşırı sağcı (AFD) partisinin üyesi casus çıktı
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin listesinin başında yer alan Avrupa Parlamentosu üyesi Maximilian Krah'ın bir yardımcısı, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Jian G, "Çin gizli servisinin çalışanı" olmakla suçlanıyor.
Savcılar ayrıca, Rusya yanlısı ve Çin yanlısı kaynaklardan ödeme yapıldığı iddiasıyla politikacı hakkında ön soruşturma başlattı. Krah yanlış bir şey yaptığını reddetti
AFD'nin başka üyeside casuslukla suçlanmıştı.
Günler önce AfD listesindeki ikinci isim olan Petr Bystron, Avrupa istihbaratının Rus istihbaratının paravanı olduğu iddia edilen Avrupa'nın Sesi internet sitesinden para aldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
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