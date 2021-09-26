Almanya’nın yeni başbakanı kim? Almaya seçim sonuçları 2021

Almanyalı seçmenler Merkel’den sonra koltuğa oturacak Almanya Başbakanını seçmek için sandık başına gitti. Almanya’da halk, 20. dönem Federal Meclis’i (Bundestag) sonuçlarını merak ediyor. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu.

709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekillerinin belirleneceği Almanya genel seçim sonuçları bir hayli merak ediliyor. Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor.

Almanya yeni başbakanı kim?

Almanya seçim sonuçlarını kim kazandı? Anketlere göre seçimlerdeki yarışın Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz arasında geçmesi bekleniyordu. Almanya seçim sonuçlarında ilk sandık sonuçları da gelmeye başladı. Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

2017’de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oy alarak mecliste temsil edilmişti.

Almanya Türk milletvekilleri

Aydan Özoğuz-Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Metin Hakverdi-Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Mahmut Özdemir-Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Cansel Kızıltepe-Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Gülistan Yüksel-Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Elvan Korkmaz-Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Cem Özdemir, Danyal Beyaz-Yeşiller Partisi

Ekin Deligöz-Yeşiller Partisi

Canan Bayram-Yeşiller Partisi

Filiz Polat-Yeşiller Partisi

Evrim Sommer-Sol Parti

Sevim Dağdelen-Sol Parti

Gökay Akbulut-Sol Parti