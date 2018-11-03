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Almanya'nın neslini kurutuyormuş

Joslin Diabetes Center (Joslin Diyabet Merkezi)’ne göre, patates yemek sofra şekerinden bile daha fazla kan şekerinde artışa sebep oluyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:56
Almanya'nın neslini kurutuyormuş

Özellikle kabuğu soyulmuş patates yüksek glisemik indeksiyle kan şekerinde ani dalgalanmalar yapıyor. Onun için patatesi sirkeli su ile yıkayıp fırında kabuklu pişirirseniz daha iyi olur.

Düşünün ki, Almanya'da, "Bu neslimizi kurutacak!" diye panikleyip patates aleyhtarı kampanya yürütenler var. Alman göbeğini biraya, obezliğini ve şeker hastalığı artışını patatese bağlıyor.

Patates gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yedikten sonra kan şekeriniz ve insülin değerleriniz, düşük glisemik indeksli gıdalar tükettikten sonradan daha hızlı bir biçimde artışa geçiyor.

AÇLIK KRİZİ YAPIYOR

Bu sebeple patates yemek kan şekerinizi yükseltip açlık ve tatlı krizlerine, tip 2 diyabet hastalığına ve diyabet komplikasyonlarına sebep olabilir.

Patates, tip 2 diyabet riskini artıran bir sebzedir. Bu şeker hastalığı türü ise kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve hatta körlük gibi istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

ORTAKLARI BEYAZ PİRİNÇ, BEYAZ EKMEK, ŞEKER..

Walter Willett, JoAnn Manson ve Simin Liu tarafından yapılan ve, “Clinical Nutrition American Journal” Temmuz 2002 sayısında yayımlanan bilimsel araştırmada, patatesin tip 2 diyabet riskini artıran en riskli dört yiyecekten biri olduğu duyurulmuştu. Diğer riskli gıdalar ise beyaz pirinç, beyaz ekmek, ve şekerli meşrubatlardır. Gazlı gazsız farketmez!

CİPSİ, KIZARMIŞI ZARARLI

Patates cipsi ve kızarmış patates de keza yüksek glisemikli besinler arasında yer alıyor.

Kan şekerini dengede tutmak için, patates yenmek istendiğinde haşlanmış veya fırınlanmış patatesi kabuğu ile birlikte ve patatesi kepekli tahıllar, az yağlı süt gibi glisemik indeksi düşük gıdalarla beraber yemek gerekir..

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:56
  1. patates
  2. patatesin zararları

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