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Dünya Almanya'nın Köln kentinde tren vagonunda bomba bulundu
Dünya

Almanya'nın Köln kentinde tren vagonunda bomba bulundu

Almanya'nın Köln kentinde bir tren vagonunda temizlik görevlileri tarafından el yapımı bomba bulundu. Almanya polisinden yapılan açıklamaya göre bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:26:00 - 2020-10-03 17:00:05
Almanya'nın Köln kentinde tren vagonunda bomba bulundu

Almanya'da bir tren vagonunda bomba alarmı verildi. Köln kentinde bir tren garında temizlik görevlileri tarafından bulunan bomba korkuya neden oldu.

Köln polisinden yapılan açıklamaya göre, Köln-Deutzerfeld tren servis noktasında cuma gecesi temizlik görevlilerince bulunan şüpheli nesnenin, kutu içine hazırlanmış el yapımı bomba olduğu belirtildi.

Polis güvenlik önlemi aldı

Polis tarafından olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, başka bomba olması ihtimaline karşı kokuya duyarlı polis köpekleriyle vagonda ve çevrede bomba araması yapıldı.

Güvenli alan sağlandıktan sonra bomba imha ekiplerince, vagonda bulunan bomba etkisiz hale getirildi. Tren servis alanında park eden diğer 27 trenin tamamında halen detaylı bomba aramasının sürdüğü kaydedildi.

 

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