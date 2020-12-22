  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'nın kamu borcu Kovid-19 nedeniyle 2,2 trilyon avro ile rekor kırdı
Aktüel

Almanya'nın kamu borcu Kovid-19 nedeniyle 2,2 trilyon avro ile rekor kırdı

Federal kamu borcu, 241,5 milyar avro artarak 1 trilyon 430,1 milyar avroya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:05:54 -
Almanya'nın kamu borcu Kovid-19 nedeniyle 2,2 trilyon avro ile rekor kırdı

BERLİN (AA) - Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ocak-eylül döneminde 296,4 milyar avro artış göstererek yaklaşık 2,2 trilyon avro ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın bu yılın 9 ayında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2 trilyon 195 milyar 100 milyon avro oldu.

Böylece kamu borcunda tüm zamanların rekoru kırılırken, söz konusu borç, 2019 sonuna göre yüzde 15,6 (296,4 milyar avro) artış gösterdi.

Destatis, artışın nedeni olarak koronavirüs krizine karşı finansman tedbirleri için Alman hükümetinin borçlanmasını gösterdi.


- Federal kamu borcu 1 trilyon 430,1 milyar avroya çıktı


Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 241,5 milyar avro artarak 1 trilyon 430,1 milyar avroya yükseldi.

Eyaletlerin borcu yüzde 9,1 yükselişle 631,1 milyar avroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 1,9 artarak 133,9 milyar avroya ulaştı.

Bu arada, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla kamu borcu, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,1 veya 85,9 milyar avro artış gösterdi.

Almanya'nın kamu borç yükünün rekor düzeyde olmasına karşın diğer Avro Bölgesi ülkeleriyle karşılaştırıldığında nispeten düşük kalması dikkati çekiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu yıl Almanya'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 74'e ulaşacağını öngörürken, Fransa'da bu rakamın yüzde 116, İtalya'da yüzde 160 ve ABD'de yüzde 128 olması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı
Dünya

Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu'na" ait garajlara çevik kuvvet polisince baskın düzenlenerek çalışanları sokağa atıldı. ..
Canlı yayında
Gündem

Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz
Dünya

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yönelik kendilerine ilettiği silah ambargosu uygulayın' talebinin iyi bir fik..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay