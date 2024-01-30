Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları alışverişi! Ek karar: Brimstone füzesi acil programı!

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Eurofighter uçak filosunu Avrupa savunma şirketi MBDA tarafından üretilen Brimstone tanksavar füzeleriyle donatmayı planlıyor. 17 Ocak tarihinde Bundeswehr bütçe belgelerinde belirtildiği üzere Luftwaffe, Eurofighter filosunu donatmak için bu tanksavar füzelerden 274 adet tedarik etmeye hazırlanıyor. İlgili satın alım sözleşmesinin ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde imzalanması bekleniyor. Brimstone füzelerinin Alman Eurofighter savaş uçaklarına entegre edilmesi ile füzelerin yüzey hedeflerine angaje olma yetenekleri önemli ölçüde artacaktır.

Brimstone füzesi, Afganistan ve Libya gibi çatışmalarda kendisini kanıtlamış bir mühimmattır. Brimstone tanksavar füzeleri şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından da aktif olarak kullanılmaktadır. Bu füzeleri Ukrayna, kara savunma platformlarında konuşlandırıyor.

Eurofighter uçağının ortaklarından İspanya ve İngiltere, uçaklarında Brimstone tanksavar füzelerini kullanmayı seçmişlerdi. Yayımlanan bu son belgeye göre Almanya da bu tercihe katılmış oldu. Savaş uçağının dördüncü ortağı İtalya ise henüz füze konusunda kararını belirtmedi. İhracat müşterisi olan Katar da Eurofighter filosunda Brimstone füzesini seçmiştir. Bu bağlamda uçağın diğer kullanıcıları olan Avusturya, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan ise Brimstone füzesini henüz tercih etmemiştir.

Almanya’dan Eurofighter konusunda geri adım

Almanya Suudi Arabistan’a Eurofighter savaş uçağı tedarikine izin verecek. Almanya Suudi Arabistan’a Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine izin verecek. Bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada Almanya’nın Suudi Arabistan’a daha fazla Eurofighter savaş uçağı teslimatına izin vermeye hazır olduğunu söyledi.

Reuters tarafından yapılan habere göre Berlin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmuştu. Ek olarak Suudi Arabistan’a Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki, Yemen’de yaşanan savaştan dolayı engellenmekteydi.