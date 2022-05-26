Almanya'nın dev şirketinden Türkiye kararı

Alman havayolu şirketi Lufthansa Cargo, Türkiye’de ilk çeyrekte hedeflenen bütçenin üzerinde bir performans gerçekleştirdi. Lufthansa Cargo Türkiye Genel Müdürü Hasan Hatipoğlu, yatırımlarına ve Türkiye çıkışlı sefer sayısını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dünya'da yer alan habere göre, Lufthansa Cargo Türkiye olarak, ilk çeyrekte esnek ve yaratıcı kapasite çözümlerinin yanı sıra kaliteli servis sunduklarını ifade eden Lufthansa Cargo Türkiye Genel Müdürü Hasan Hatipoğlu, “Bunun karşılığı olarak ilk çeyrekte hedeflenen bütçenin üzerinde bir performans gerçekleştirdik” dedi. Şirket, yatırımlarına ve Türkiye çıkışlı sefer sayısını artırmaya devam edecek.

Hasan Hatipoğlu, Lufthansa Cargo Türkiye olarak, müşteri talepleri doğrultusunda bazı hatlarda seferleri artırdıklarına dikkat çekerek, “İlk iki ayda kapasite kullanımı yoğunlukla İstanbul`dan Lufthansa yolcu uçakları ile, İzmir, Ankara ve Antalya gibi diğer şehirlerden ise ortaklığımızın bulunduğu SunExpress’in, Avrupa’nın birçok noktasına haftada yüzün üzerindeki seferle esnek kapasite sunumu ile gerçekleşti. Ayrıca İstanbul pazarına alternatif olarak ‘kamyon&uçak’ diye tabir ettiğimiz kombine taşımayı getirdik. Mart ayının sonunda ise önce haftada üç sefer olmak üzere A321 Cargo uçağı ile seferlerimize başladık. İlginin yoğunluğu sebebiyle de bir sonraki hafta sunumumuzu hemen haftada 5 kargo uçağı seferine çıkardık” açıklamasını yaptı.

Lufthansa Group şirketlerinin hepsinin uçtuğu ülke ve şehirler dikkate alındığında dünyanın en büyük uçuş ağına sahip şirketleri listesinde en üst sıralarda yer aldıklarını vurgulayan hasan Hatipoğlu, 350’den fazla noktaya uçtuklarını söyledi. Projeler bazında Lufthansa Cargo Türkiye olarak odaklarının kapasite sunumunu artırmak, yeni başlattıkları A321 Cargo uçağı seferlerinin sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Hasan Hatipoğlu, ilk çeyrekte artan navluna paralel hava kargo şirketlerinin gelirlerinin de arttığını söyledi. Hatipoğlu, “Pandeminin başlangıcından beri süre gelen yolcu uçakları iptalleri, aynı uçakların kargo sunumunun çoğunlukla atıl kalması, paralelinde ise kargo talebinin artması ile ‘yield’ diye isimlendirilen kg başına ücret 2021 de yukarıya doğru ivmelendi. İlk çeyrekte de ayni ivme devam ettiğinden yansıması da iyi olacak” dedi.