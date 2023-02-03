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Avrupa Almanya’nın aşıya ödediği miktar dudak uçuklattı!
Avrupa

Almanya’nın aşıya ödediği miktar dudak uçuklattı!

Almanya'nın pandemi dönemi koronavirüs aşılarına ödediği tutar dudak uçuklattı. Almanya, 672 milyon doz aşı için 13.1 milyar avro ödediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 08:52:00 -
Almanya’nın aşıya ödediği miktar dudak uçuklattı!

Alman Hükümeti'nin bugüne kadar koronavirüs aşıları için ödediği rakam belli oldu. Aşı üreticileri, pandeminin pik yaptığı 2021 yılında fiyatlarını neredeyse yüzde 50 artırırken, Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin başlangıcından bu yana 672 milyon doz aşı için 13.1 milyar euro ödediği bildirildi. ABD'li Moderna aşısının 30 euro ile en pahalı aşı olduğu, Johnson & Johnson'un ise yaklaşık 7 euroya alındığı belirtildi. 

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