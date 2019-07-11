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Almanya’nın %52’si İslamı tehdit olarak görüyor

Almanya’daki sosyal algılar üzerine araştırmalar yapan Bertelsmann Stiftung Vakfı son raporunu yayınladı. Rapora göre Almanya’nın %52’si İslamı tehdit olarak görüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:39
Almanya’nın %52’si İslamı tehdit olarak görüyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Almanya'daki toplumun sosyal bakış açılarını ölçmek üzere araştırmalar yapan Alman merkezli Bertelsmann Stiftung Vakfı, Almanya'daki İslam’a bakışına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, Alman toplumunun yüzde 52’sinin İslam’a tehdit gözüyle baktığını açıklandı.

Batı Almanya, Doğu Almanya’dan daha ılımlı

Türkiye’den Almanya’ya işçilerle başlayan göçler sonrası Almanya’da Müslüman nüfusta artış olmasına rağmen, Alman halkı İslam’a bakış açısını değiştirmedi. Bertelsmann Stiftung Vakfı toplumun İslam’a bakışı üzerine yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.

Rapora göre Almanya genelinde İslam tehdit olarak görülürken, Batı Almanya’nın İslam’a daha ılımlı baktığı açıklandı. Doğu Almanya’da İslam’ı tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlenirken, Batı Almanya’da bu oran yüzde 50 olarak tespit edildi. İslam’ı zenginlik olarak görenlerin oranı ise Almanya genelinde yüzde 29’da kaldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:39
  1. Bertelsmann Stiftung Vakfı
  2. Almanya

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  • Omer ApelOmer Apel16 dk önce
    İnanmayın.Gerçek değil.Doğrusu 18% dir.18% de çok ama bunlar MEDYA nın ve POLITIKACI ların davranışları ile yükselen Oranlar.Avrupa da hergün Karalama Kampanyaları,Haberleri yapılıyor.BURADA FETO CULAR DÜŞÜNMÜYORLARMI?”NEDEN “HOCA”MIZ ISLAM’I TANITMA GAYRETLERI VERMIYOR?”DIYE,AVRUPA DAKI DINI KURULUŞLAR PARA TOPLAMAKTAN BAŞKA NE YAPMIŞLAR?NEDEN BU KÖTÜ ALGIYI DEĞİŞTİRECEK GAYRETLERI YOK?NEDEN BİRLİK OLAMIYORUZ?BENİM CEMIYETIME DAHA ÇOK PARA GELSIN DİYE ÇALIŞMA YERİNE GERÇEK GÜNDEMLERLE İLGİLENMELİLER.

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