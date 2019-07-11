Almanya’nın %52’si İslamı tehdit olarak görüyor Almanya’daki sosyal algılar üzerine araştırmalar yapan Bertelsmann Stiftung Vakfı son raporunu yayınladı. Rapora göre Almanya’nın %52’si İslamı tehdit olarak görüyor.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Almanya'daki toplumun sosyal bakış açılarını ölçmek üzere araştırmalar yapan Alman merkezli Bertelsmann Stiftung Vakfı, Almanya'daki İslam’a bakışına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, Alman toplumunun yüzde 52’sinin İslam’a tehdit gözüyle baktığını açıklandı. Batı Almanya, Doğu Almanya’dan daha ılımlı Türkiye’den Almanya’ya işçilerle başlayan göçler sonrası Almanya’da Müslüman nüfusta artış olmasına rağmen, Alman halkı İslam’a bakış açısını değiştirmedi. Bertelsmann Stiftung Vakfı toplumun İslam’a bakışı üzerine yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı. Rapora göre Almanya genelinde İslam tehdit olarak görülürken, Batı Almanya’nın İslam’a daha ılımlı baktığı açıklandı. Doğu Almanya’da İslam’ı tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlenirken, Batı Almanya’da bu oran yüzde 50 olarak tespit edildi. İslam’ı zenginlik olarak görenlerin oranı ise Almanya genelinde yüzde 29’da kaldı.

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