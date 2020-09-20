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Gündem Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Almanya'dan tokat gibi bir cevap geldi. Yunan medyasına konuşan Alman Dış İlişkiler Konseyi Direktörü ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in özel danışmanı Daniela Schwarzer, Türkiye'nin Avrupa Birliği için kilit bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:58:00 -
Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de durdurmaya çalışan Batı'nın şımarık çocuğu ve sahibi Fransa'ya Almanya'dan tokat gibi bir cevap geldi. Alman Dış İlişkiler Konseyi Direktörü ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in özel danışmanı Daniela Schwarzer Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını "birçok açıdan çok karmaşık" olarak nitelendiren Schwarzer, "yaptırım uygulanmasının gerekip gerekmediği, ne ölçüde, hangi şartlar altında ve hangi şartlar altında kaldırılmaları gerektiği" konusunda adımların çok dikkatli atılması gerektiğini söyledi.

Arabuluculuk çabalarına bir şans daha verilmesi gerektiğini aktaran Schwarzer, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizin AB için çok karmaşık olduğunu söyledi. Almanya'nın "arabuluculuk" rolünü üslenmesine karşın Fransa gibi bazı ülkelerin Yunanistan’ı desteklediğini kaydeden Schwarzer, diyalog yoluyla sorunun çözülebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgede artan etkisine dikkat çeken Schwarzer, Türkiye'nin Avrupa Birliği için kilit öneme sahip olduğunu ve mülteciler konusunda AB'nin ortağı olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Olası bir savaşın çıkmasıyla ilgili konuşan Schwarzer, "Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırmak için orduyu kullanma ihtimalini hesaba katmalıyız. Fakat Türkiye, AB’nin mülteci planının bir partneri ve Avrupalılar için kilit öneme sahip. Ayrıca ekonomik bağlar da kuvvetli" diye konuştu.

 

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