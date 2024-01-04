Almanya'dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: 'Terk edin'

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin şehid edilmesinin ardından harekete geçen Almanya, vatandaşlarına Lübnan'ı hızla terk etmeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu suikast nedeniyle çatışmaların genişleyebileceği uyarısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halen Lübnan'da bulunan tüm Alman vatandaşlarından ELEFAND kriz hazırlık listesine kaydolmaları ve ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri isteniyor. Özellikle Salı günü Beyrut'ta HAMAS'ın iki numarası Salih El Aruri'nin öldürülmesi göz önüne alındığında, durumun daha da kötüleşebileceği ve çatışmanın genişleyebileceği göz ardı edilemez. Bu durum özellikle Beyrut'un güney bölgeleri de dâhil olmak üzere Lübnan'ın güney kesimi için geçerli"