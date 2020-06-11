Almanya’dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'den de Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in gerçekleştireceği İstanbul ve Ankara uçuşları ile yurda gidecek 500'ün üzerinde yolcu Berlin-Tegel Havalimanı'na akın etti.

Kovid-19 salgını sebebiyle önlemlerin alındığı Berlin-Tegel Havalimanı'nda yolcular terminale alındı.

Maske zorunlu

Terminal girişinde ve uçuş öncesi işlemlerde uzun kuyruklar oluşturan yolcuların, terminalde ağız ve burun bölgesini kapatması zorunlu tutuldu.

İstanbul üzerinden Bursa'nın İnegöl ilçesine gidecek Nuri Avcıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden açılmasından mutlu olduğunu belirterek, "2 aydan beri gitmem gerekirken gidemedim. Koronadan dolayı burada kaldım. Bu arada babamı kaybettim ancak şimdi gidebiliyorum. Üzüntümüz çok büyüktü. İnşallah şimdi gidip anneme ve geri kalanlara taziyelerimi sunacağım. Çok mutluyum gittiğim için." diye konuştu.

İstanbul'a seyahat eden 74 yaşındaki Ferniyaz Dede de Türkiye'ye gideceğinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye çok güzel. Türkiye'miz cennet." dedi.

Türkiye'de daha huzurlu olduğunu aktaran Dede, "Orada buradaki gibi kapalı değiliz. Balkona çıkmak bile yetiyor bize orada." şeklinde konuştu.

İş adamı Teoman Özyazıcı da mart ayında uçuşlar kapanmadan önce Türkiye'den son uçakla Berlin'de geldiğini, şimdi de ilk uçakla yeniden Türkiye'ye gittiğini belirterek, "Zamanın olmaz gitmezsin başka bir şey. Ama zamanın ve imkanın olduğunda gidememek daha kötü bir şeymiş. Bunu öğrendim" ifadelerini kullandı.