Almanya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Alman hükümet sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar övüldü, Suudi Arabistan'dan da sorumluların cezalandırılması istendi.

Açıklamada, "Türk makamlarının çabaları, olayın soruşturulmasında çok büyük bir rol oynadı. Almanya hükümeti, bu olayın tümüyle aydınlatılması için tüm çabaları destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçen hafta Suudi Arabistan Kralı ile telefonda konuştuğu ve beklentilerini ilettiği belirtilen açıklamada, Riyad’dan hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapmasını, tüm sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını bekledikleri vurgulandı.