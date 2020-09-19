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Dünya Almanya'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye alçak tehdit!

Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin küstah ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:20:00 -
Almanya'dan Türkiye'ye alçak tehdit!

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provoke edici hamleleri sürerken Atina'ya destek veren ülkelerde haddini aşmaya devam ediyor.

Fransa ve ABD’nin arka çıkması ile uluslararası arenada gaza gelerek küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan’a bir destek de Almanya'dan geldi.

Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan olacak Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Greek City Times sitesine açıklamalarda bulunan Reichel, Yunanistan’ın karşısında zor bir komşu olduğunu ve Ankara’yı ikna etmek zorunda olduklarını belirtti.

Reichel, iknanın sopa göstererek olması gerektiğini anlatarak iyice küstahlaştı.

Alman büyükelçi, ülkesinin Yunanistan’a yardım ettiğini belirterek, araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis’ten çekilmesinin başarı olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

Sert

Dışişlerine alman büyükelçisi çağrılmalı. Almanya'nın bundan sonraki girişimlerine müsade edilmemeli
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isimsiz

bizim sorunumuz alman halkıyla değil siyasetçileriyle.
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