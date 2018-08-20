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Almanya'dan Türkiye'ye açık destek

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman Hükümeti olarak biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilere ilgi duyduğumuzu ifade ettik. Bu konuda yapıcı bir şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:20
Almanya'dan Türkiye'ye açık destek

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin her zaman Türkiye ile iyi ilişkilere ilgi duyduğunu söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin istikrarlı ve ekonomik olarak gelişen bir ülke olmasından yana olduklarını, buna Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin de katkı sağladığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde, Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde maliye ve ekonomi bakanlarının görüşmeler yapmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Seibert, "Alman Hükümeti olarak biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilere ilgi duyduğumuzu ifade ettik. Bu konuda yapıcı bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, ülkede tartışılan "Türkiye'ye Almanya tarafından mali yardım yapılıp yapılmamasına" ilişkin bir soru üzerine de, Türkiye'ye Almanya'dan yardım yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel sekreteri Annegert Kramp-Karrenbauer de partisinin yönetim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye konusunun, toplantıda kısa bir şekilde genel başkan tarafından gündeme getirildiğini dile getirerek, Merkel'in, şu an için Almanya'nın Türkiye'ye özel olarak yardım etmesi hakkında düşünmeye gerek duyulmadığını açıkça ifade ettiğini aktardı.

Kramp-Karrenbauer, bundan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyareti öncesindeki hazırlık kapsamında, hükümet yetkilileri düzeyinde görüşmeler yapılmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:20
  1. Almanya
  2. Türkiye

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  • VIRAJIMOVIRAJIMO1 sa önce
    ALMANYANIN TÜRKIYEYE BU DESTEKLERI BÜYÜK TEHLIKE SINYALERIDIR AMERIKANIN YAPAMADIGINI ALMANYA SINSI BIR HAMLEYLE YAPACAKTIR TÜRKIYE TEHLIKEDEDIRALMANYAYA VE FRANSAYA KARSI INGILTEREDE AYNI COOK DIKKAT GEREKIR TÜRKIYE ÜCLÜ KISKACTA BU AMERIKANIN D PLANIDIR TÜRKIYEM COK TEHLIKELI BIR VIRAJDADIR .
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