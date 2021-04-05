Almanya'dan Türkiye kararı! Resmi açıklama geldi

Almanya, ikinci doz aşısını yaptıranlara, aşıdan 15 gün sonra diledikleri gibi seyahat etme hakkı getiriyor. Listede Türkiye de bulunuyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere kısıtlama getirmeyeceği yönündeki açıklaması sonrası bir açıklamada Almanya'dan geldi

Almanya'da koronavirüs aşılarının 2. dozunu yaptıranların bu bilgiyi aşı pasaportlarına işletmeleri halinde seyahat özgürlüğüne kavuşacağı belirtildi. Aşı pasaportuna sahip turistler, AB sınırları içi ve dışında seyahat edebilecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Almanya'da 4.5 milyon kişi 2. doz aşısını aldı. Aşı ve toplum sağlığı sürecini yürüten Robert Koch Enstitüsü, "2. dozu alanların 15. günden sonra test ve karantina yükümlülüğü olmayacağını" belirten bir rapor hazırladı.

​Sağlık Bakanı Spahn, aşılanmış kişilere, "Akdeniz ve ülke içi seyahat" sözü verdi.

Türklerin durumu

Türkiye bu sene Almanların en çok tatil yapmak istediği yerler arasında. Türklerin Almanya'ya seyahati ise muğlaklığını koruyor. Çünkü Alman aşı pasaportunda, Almanya ve AB'de onaylanmış aşılar yer alacak. Bunlar; Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson. Türkiye'de Biontech aşısının uygulanmasına yeni başlandığı için sürecin nasıl ilerleyeceği henüz belirsiz.