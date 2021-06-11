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Dünya

Almanya'dan Türkiye kararı!

Almanya'daki muhalefet partilerinin Türkiye'ye yönelik silah ambargosu teklifi Meclis'te reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 13:03:00 - 2021-06-11 13:06:04
Almanya'dan Türkiye kararı!

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Partisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye politikalarından rahatsız olarak silah ambargosu uygulanması yönünde Federal Meclis'e teklif sundu. Teklif reddedildi.

Sol Parti'nin hazırladığı ve "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla reddedildi. Oylamada Yeşiller ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekilleri çekimser oy kullandı.

Yeşiller'in hazırladığı ve "Türkiye'ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin" başlıklı diğer teklif de yine CDU/CSU, SPD ve FDP'nin oylarıyla reddedildi. Yeşiller'in yanı sıra Sol Parti teklife kabul oyu verirken AfD milletvekilleri yine çekimser oy kullandı. 

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