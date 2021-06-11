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Gündem Almanya'dan Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren...
Gündem

Almanya'dan Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren...

Son dakika edinilen bilgiye göre, Almanya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 16:03:00 - 2021-06-11 16:24:13
Almanya'dan Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, haftalık 100 bin kişide tespit edilen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını açıkladı.

Seyahat uyarısını kaldırıyor

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları ile normal hayata dönüşe bir adım daha yaklaşılıyor. Almanya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu riskli bölgelere yönelik yaptığı seyahat uyarısını kaldırıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Birçok yerde enfeksiyon sayısı düşüyor ve giderek daha fazla vatandaş aşılanıyor. Uzun aylar süren karantinadan sonra daha fazla normalleşme bekleyebiliriz, bu aynı zamanda seyahat için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Bakan Maas, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını duyurdu.

Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeyi riskli bölgeler listesine eklemişti.

 

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