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Dünya

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Hızlı şekilde...

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Türkiye ile turizmin yakın zamanda başlayacağı konusunda emin olduğunu söyledi. Bareiss, "Durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi, nispeten hızlı şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:20:00 -
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Hızlı şekilde...

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Türkiye ile turizmin yakın zamanda başlayacağı konusunda emin olduğunu belirtti.

Thomas Bareiss, Alman ntv televizyonuna yaptığı açıklamada, her ülkeye adil davranılması gerektiğini belirterek, "Yakında Türkiye ile turizme başlayacağımızdan eminim." dedi.

Bareiss, geçen hafta hem Dışişleri hem de Kültür ve Turizm bakanlarıyla Berlin'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, tatil yörelerinde vaka sayılarının az olması ve insanların sağlıklı şekilde tatile gidip gelme imkanı bulunması durumunda turizmin iki ülke arasında başlatılması için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede çok şeyler yaptığını ifade eden Bareiss, "Durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi, nispeten hızlı şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz." dedi.

Bareiss, Türk yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Her hafta durum değerlendirmesi yapıyoruz. Güvenli seyahat yapılması için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

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Yorumlar

süleyman r.

oyalamadan baska birsey degil.. zaten almanyada okullar tatile gireli bir haftadan fazla oluyor,,, bir hafta daha oyalasalar gurbetciler tatile cikmaz,,, bir haftalik tatil icin dünya masraf yapiliyor zira.
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Tr.

Lan açın artık...Hazine tamtakır...Cari açık,işsizlik,turizm....
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