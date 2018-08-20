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Almanya'dan 'TL' itirafı! Bizi de vurur

Almanya'da Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Alman Maliye Bakanlığı'na ait raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Alman ekonomisi için bir risk oluşturduğu ifadeleri kullanıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:44
Almanya'dan 'TL' itirafı! Bizi de vurur

Alman ekonomisi için en büyük riskler olarak ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma yapmadan ayrılması gösterildi.

Raporda, "Türkiye'deki ekonomik gelişmeler yeni ve dışsal bir ekonomik risk oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.

Almanya, Türkiye'nin ikinci en büyük yabancı yatırımcısı.

Yılın başından beri Amerikan dolarına karşı yüzde 40 değer kaybeden Türk Lirası'ndaki düşüş, ABD ile ilişkilerin gerilmesinden sonra hızlanmıştı.

Raporda bütün bu risklere rağmen Alman ekonomisinin iyi durumda olduğu vurgulandı.

Bloomberg'in haberine göre iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles ise Pazar günü yayımlanan bir röportajında gerekirse Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Funke Mediengruppe gazetesinde yayımlanan röportajında Nahles, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi anlaşmazlıklara rağmen öyle bir durumun oluşması halinde Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi gerekir" dedi.

Nahler, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olmasının ve kur çalkantısının durulmasının herkesin faydasına olduğunu vurguladı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:44
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