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Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör destekçilerine verdiği gözdağı Almanları korkuttu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'ye giderseniz tutuklanabilir ve cezai kovuşturmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz" uyarısını yaptı.

10 Mart 2019 Pazar 14:45
Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." açıklamasının ardından Türk-Alman ilişkilerinde tansiyon yükseldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına "Tutuklanabilir ve cezai kovuşturmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz" uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp tatil için Türkiye'ye gelenlerin tutuklanacakları" yönündeki sözlerinin ardından gerilim yaşanan Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi. Yeni seyahat uyarısında Alman vatandaşlarının, "Almanya içinde hoşgörülecek ama Türk yetkililer tarafından hoş karşılanmayabilecek fikirleri nedeniyle tutuklanma riski ile karşı karşıya bulunduğu" ifade edildi.

"Cezai kovuşturmaya yol açabilir"

Alman Dışişlerinin internet sitesinde yayımlanan uyarıda, "Türkiye hükümetinin Alman medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine karşı daha fazla adım atacağı gözardı edilemez. Alman hukuk anlayışında ifade özgürlüğü olarak değerlendirilen ifadeler, Türkiye'de mesleki anlamda kısıtlamalara ve cezai kovuşturmalara yol açabilir" denildi.

Yeni uyarıda, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu bazı Avrupalı gazetecilerin Türkiye'deki çalışma izinlerinin açıklama yapılmaksızın yenilenmediği ve 'son iki yılda giderek daha fazla Alman vatandaşının keyfi biçimde gözaltına alındığı' belirtildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil."

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca 26 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen bir mitingde de Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetleri konusunda, "Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye'ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya'da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır" şeklinde konuşmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu açıklamalara "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" diyerek tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:45
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Almanya

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