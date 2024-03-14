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Dünya Almanya'dan silah sattığı İsrail'e Gazze çağrısı!
Dünya

Almanya'dan silah sattığı İsrail'e Gazze çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 23:48:00 - 2024-03-15 00:06:14
Almanya'dan silah sattığı İsrail'e Gazze çağrısı!

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in en çok silah ithalatı yaptığı Almanya'dan iki yüzlü bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'i Gazze'ye karadan daha fazla yardım ulaştırılmasına izin vermeye çağırdı.

Baerbock, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'ye her yönden daha fazla yardım ulaşması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle kara taşımacılığını finanse ediyoruz, denizden yardımı destekliyoruz ve şimdi de havadan yardım ediyoruz. Bunu yapıyor olmamız önemli ancak bu aynı zamanda şu anda Gazze'ye karadan çok az yardım geldiğini de gösteriyor. Bu konuda ilerleme kaydetmeliyiz. İsrail hükümeti bunu başarmak için acilen daha fazlasını yapmalıdır." dedi.

Acil insani ateşkes çağrısı

Baerbock, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye hayat kurtarıcı gıda yardımı, ilaç ve diğer malzemelerin ulaştırılabilmesi için acil insani ateşkes çağrısını yineledi.

Eide ise ülkesinin özellikle Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara destek vermek konusunda yapıcı bir rol oynamaya çalıştığını vurguladı.

"İnsani yardım arttırılmalı"

Söz konusu rolün esirlerin serbest bırakılmasının yanı sıra çatışmaların durması, ateşkes ve insani yardımın arttırılmasını içerdiğini ifade eden Eide, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabileceği iki devletli bir çözüm üzerinde de düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Eide, "Bu, İsrail için güvenlik garantileri anlamına gelir ve aynı zamanda güvenilir bir Filistin devleti anlamına gelir ki bu elbette bir gecede başarılamaz ancak oraya ulaşmak için bir yol göstermeliyiz." diye konuştu.
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