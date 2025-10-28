Almanya’dan sert uyarı! Faşir’deki cinayetler durmalı

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Faşir kentinden gelen haberler şoke edici. HDK kentin içlerine kadar girmiş ve sivilleri ayrım gözetmeksizin öldürmektedir. Bu durum derhal durdurulmalıdır." denildi.

Açıklamada HDK'nın sivilleri koruyacağına dair kamuoyuna söz verdiğine işaret edilerek, "Bu eylemlerin hesabını vermek zorunda kalacaklar." ifadelerine yer verildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, 26 Ekim'de, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etmişti. Ordudan henüz açıklama yapılmadı.