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Almanya'dan PKK'ya katılan kadın terörist, Kuzey Irak'ta öldürüldü

Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında öldürülen 7 PKK'lı teröristten birinin, Almanya'dan örgüt saflarına katılan Sarah Handelman olduğu belirlendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
Almanya'dan PKK'ya katılan kadın terörist, Kuzey Irak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine düzenlenen son operasyonlarda 7 PKK'lı terörist birden etkisiz hale getirilmişti.

Kimliği belirlendi

Bu teröristlerden birinin Alman Sarah Handelman olduğu belirlendi. Almanya'dan Kuzey Irak'a giderek PKK'ya katılan Handelman'ın cesedinin ne olduğu henüz belli değil. Örgüt içerisinde Sara Dorşin kod adını alan Alman, 34 yaşındaydı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
  1. Kuzey Irak
  2. PKK operasyonu
  3. Sarah Handelman
  4. Alman Terörist

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  • AKIN YILMAZAKIN YILMAZ1 sa önce
    ateşi bol olsun

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