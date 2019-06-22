Almanya'dan PKK'ya katılan kadın terörist, Kuzey Irak'ta öldürüldü Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında öldürülen 7 PKK'lı teröristten birinin, Almanya'dan örgüt saflarına katılan Sarah Handelman olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine düzenlenen son operasyonlarda 7 PKK'lı terörist birden etkisiz hale getirilmişti. Kimliği belirlendi Bu teröristlerden birinin Alman Sarah Handelman olduğu belirlendi. Almanya'dan Kuzey Irak'a giderek PKK'ya katılan Handelman'ın cesedinin ne olduğu henüz belli değil. Örgüt içerisinde Sara Dorşin kod adını alan Alman, 34 yaşındaydı.

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