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Dünya Almanya'dan Patriot açıklaması
Dünya

Almanya'dan Patriot açıklaması

Almanya tarafından Polonya'ya gönderilen patriot faze savunma sisteminin NATO'nun bir parçası olarak bu ülkede bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 21:13:00 - 2022-11-24 21:14:13
Almanya'dan Patriot açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Chrstine Lambrecht, Polonya’nın hava savunması için teklif ettikleri Patriot füze savunma sistemlerinin NATO bölgesinin hava savunmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Lambrecht, Estonyalı mevkidaşı Hanno Pevkur ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Polonya’nın hava savunmasını desteklemek için Almanya’nın bu ülkeye göndermek istediği Patriotların Ukrayna’da konuşlandırılmasına ilişkin Polonya hükümetin önerisine mesafeli yaklaştı.

Söz konusu Patriot füze savunma sistemlerinin NATO’nun hava savunmasının bir parçası olduğuna ve NATO bölgeleri için öngörüldüğüne işaret eden Lambrecht, "Eğer NATO bölgesi dışında konuşlandırılırsa bu önceden NATO ve müttefikler ile istişare edilmelidir." dedi.

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düştüğünü hatırlatan Lambrecht, Almanya’nın bu özel durumda bu desteği Polonya'ya vermeyi teklif ettiğini kaydetti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter’dan Rusya'nın son yaptığı saldırıların ardından, Almanya'ya teklif ettiği Patriotların Ukrayna’ya nakledilmesini ve batı sınırına konuşlandırılmasını istediğini belirterek, “Bu sayede Ukrayna yeni kayıplardan ve elektrik kesintilerinden korunacak ve ortak sınırın güvenliği güçlendirilecektir.” ifadesini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Blaszczak’a destek vererek, bunun Ukrayna-Polonya sınırının iki tarafını aynı anda korumak için iyi bir teklif olduğunu belirtmişti.

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düşmesinin ardından Almanya, Polonya’ya hava sahasının güvence altına alınması için Eurofighter savaş uçakları ve Patriot füze savunma sistemiyle destek vermeyi teklif etmişti.

Lambrecht, 21 Kasım’da Blaszczak ile yaptığı görüşmesinin ardından “Polonyalı meslektaşım Mariusz Blaszczak ile Polonya’ya Patriot füze savunma sistemlerinin gönderilmesi ve Polonya hava sahasının korunmasının Eurofighterler ile desteklenmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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